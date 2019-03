Perú vs El Salvador: DT rival dejó mal parado a Ricardo Gareca al revelar que ganó con 9 suplentes |VIDEO

Demostró que fue el más inteligente dentro y fuera del campo. Carlos de los Cobos, seleccionador de El Salvador se reafirmó en que el partido ante la selección peruana no lo tenía motivado y que incluso alineó un equipo suplente en el segundo amistoso FIFA del año.



El DT que le ganó la partida de ajedrez a Ricardo Gareca, también demostró frontalidad y sinceridad algo que no es frencuente entre sus colegas. "Hace tres días jugamos un partido vital ante Jamaica para clasificar a la Copa de Oro y tal vez no tuve cuidado para decir que lo que me importaba era ese partido y no el que jugábamos con Perú...", dijo el estratega de El Salvador.



Pero si ya dolía que ninguneara a la 'Blanquirroja' lo que vino0 después fue peor. "...Y la realidad es que este partido con Perú lo iniciamos con un equipo alternativo, de suplentes. Solo dos jugadores del equipo titular que participaron ante Jamaica, el portero Hernández y el defensa central Roberto Dormínguez repitieron, el resto los otros nueve jugadores estuvieron en la banca el partido anterior. Entonces, sí jugamos con un equipo alternativo", dijo el DT mexicano.



DT de el Salvador dejó mal parado a Ricardo Gareca

Cobos reconoció que su equipo fue superior incluso con el ingreso de uno de los máximos goleadores de la 'Blanquirroja'. "Todos mis jugadores tienen capacidad, hay competencia muy sana dentro del grupo y eso nos ha permitido ir creciendo. Incluso ellos hicieron ingresar aun jugador de calidad como Jefferson Farfán y no lograron vulnerar nuestro sistema defensivo", concluyó.