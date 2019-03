Perú vs El Salvador EN VIVO Dónde y cómo ver transmisión de TV ONLINE del amistoso en Washington por fecha FIFA

Perú vs El Salvador EN VIVO. El equipo de Ricardo Gareca se prepara para un nuevo duelo amistoso. Ahora su rival será el conjunto centroamericano en Washington por fecha FIFA. En esta nota conoce más detalles del partido.



¿Cuándo se juega el Perú vs El Salvador? Este martes 26 de marzo en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, que seguro lucirá un impresionante marco de hinchas peruanos, algo habitual cada vez que la 'Bicolor' juega en Estados Unidos.



¿A qué hora se jugará el Perú vs El Salvador? En nuestro país arrancará a las 8:00 p.m. Mientras que en Argentina a las 10:00 p.m. En Washington a las 9:00 p.m.. Revisa más horarios.

El Salvador / 7:00 p.m.

México / 7:00 p.m.

Perú / 8:00 p.m.

Colombia / 8:00 p.m.

Ecuador / 8:00 p.m.

Bolivia / 9:00 p.m.

Paraguay / 9:00 p.m.

Venezuela / 9:00 p.m.

Estados Unidos (Washington) / 9:00 p.m.

Argentina / 10:00 p.m.

Chile / 10:00 p.m.

Uruguay / 10:00 p.m.

Brasil / 10:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs El Salvador? En territorio peruano lo podrás ver por Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Perú vs El Salvador vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Perú vs El Salvador: Alineaciones probables



Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva; Flores, Farfán.



El Salvador: Hernández; Mancia, Jiménez, Domínguez, Tamacas; Orellana, Monterrosa, Mayén, Cerén; Alas, Rivas.