No al maltrato contra la mujer. En el Perú vs Suecia, América TV y Movistar Deportes decidieron hacer un minuto de silencio en plena transmisión en vivo por Eyvi Ágreda .



Los narradores de ambos canales se quedaron callados por un minuto mientras el Perú vs Suecia estaba iniciado ante la sorpresa de los televidentes.



"Haremos silencio. No toque su televisor. #NiUnaMenos", decía en la leyenda de los canales que transmitían el Perú vs Suecia con un reloj que daba cuenta del tiempo.



"Este silencio es para recordar a Eyvi Ágreda. No nos quedemos callados frente a la violencia contra la mujer", dijeron los narradores, seguidos de unos aplausos.



Minuto de silencio por Eyvi Ágreda y violencia contra la mujer. (Video: América TV)

