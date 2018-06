Perú vs. Suecia EN VIVO día, hora y canal del último amistoso previo al Mundial Rusia 2018 

Perú vs. Suecia EN VIVO. La selección peruana, tras su triunfo ante Arabia Saudita enfrentará al difícil equipo sueco en el último amistoso de ambos equipos antes del Mundial Rusia 2018 . La bicolor quiere seguir con su racha ganadora de 14 partidos sin conocer la derrota y cerrar una campaña en la que miles de hinchas los han acompañado y alentado.



Paolo Guerrero, que regresó a la selección peruana en el partido frente a Arabia Saudita e hizo enloquecer a todos en Suiza con su doblete de goles tras ocho meses de su sanción, volvería a ser del arranque ante Suecia.

¿Qué día y hora se juega el Perú vs. Suecia? La selección peruana jugará su último amistoso el sábado 9 de junio desde las 12:15pm. (hora peruana) y en la que estamos seguros que miles de hinchas los alentarán .



¿Dónde se jugará el Perú vs. Suecia? El estadio Nya Ullevi de Göteborg, en Suecia será el escenario de este encuentro que promete ser uno de los mejores amistosos que ambos equipos disputarán previo a Rusia 2018.

¿Qué canales transmitirán el Perú vs Suecia? En nuestro país, el partido será emitido por América Tv y Movistar Deportes. Mientras que en los países de Latinoamérica ESPN lo hará en su versión de paga. En Europa los canales SuperSport, SS13 y beIN Sports son los autorizados para transmitir este importante amistoso.



Suecia viene de empatar 0-0 contra Dinamarca , rival de Perú en Rusia 2018, pero este equipo también es la novedad en este mundial, ya que son recordados por dejar fuera de la Copa del Mundo a la Italia de Gianluigi Buffon.

