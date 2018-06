Perú vs Suecia: Memes en Facebook y Twitter calientan el amistoso rumbo a Rusia 2018 [FOTOS y VIDEO]

Perú vs Suecia se enfrentarán en un partido amistoso que para ambos equipos será su último ensayo antes de hacer su ansiada reaparición en Rusia 2018, torneo que no juegan desde hace 36 años y 12 años, respectivamente.



Perú vs Suecia llegan al partido en dinámicas dispares, pues los peruanos acumulan catorce partidos consecutivos invictos, récord en su historia, con diez triunfos y cuatro empates, mientras que los suecos no han podido ganar sus tres últimos cotejos.



La selección peruana cuenta por triunfos sus últimos cinco partidos, disputados con carácter amistoso frente a Croacia (2-0), Islandia (3-1), Escocia (2-0) y Arabia Saudí (3-0), todos ellos con miras a preparar el Mundial de Rusia 2018.



Por su parte, Suecia, que en la fase de clasificación para la Copa del Mundo superó a Holanda e Italia, perdió en marzo frente a Chile (1-2) y Rumanía (1-0), y el pasado sábado no pudo pasar del empate sin goles ante sus vecinos de Dinamarca, en un encuentro donde apenas contabilizaron una ocasión de gol.



El encuentro tiene mucha relevancia para Ricardo Gareca y Jane Andersson, seleccionadores de Perú vs Suecia, respectivamente, pues a ambos equipos les servirá para probarse ante cuadros similares a sus rivales en Rusia 2018.



Perú vs Suecia se enfrentarán, y apenas seis días más tarde deberá enfrentarse con Dinamarca en la primera fecha del Grupo C, mientras que el equipo escandinavo se cruzará en el Grupo F con México.



El partido será además una nueva oportunidad para que el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, pueda recuperar ritmo de competición después de la soñada reaparición que tuvo ante Arabia.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE