El Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 terminó con una polémica de talla mundial. Un remate de larga distancia de Miguel Trauco terminó en las manos del portero Rochet que pareció ingresar con balón y todo al arco.

Sin embargo, el árbitro Anderson Daronco decidió que no fue gol y de manera escandalosa, optó por no revisar la jugada en el VAR. El encuentro terminó con una victoria uruguaya por 1-0 y con una controversia que durará varios días.

En ese sentido, Alexander Callens expresó toda su indignación luego de terminado el partido. En declaraciones a Movistar Deportes, no dudó en tildar de ‘robo’ lo que había sucedido.

“Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol, ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente, nos han robado, es un robo. Lo tiene que llamar el VAR, en un partido de esta magnitud, no puede pasar esto”, señaló Callens.

Perú vs. Uruguay: De Arrascaeta pone el 1-0 y hace explotar el Centenario

Uruguay fue el primero en golpear en el duelo ante Perú en el Estadio Centenario por las Eliminatorias Qatar 2022. Al minuto 41 del primer tiempo, Giorgian De Arrascaeta apareció en el área bicolor como un fantasma y conectó un zapatazo para dejar sin opción a Pedro Gallese.

La selección local ya había sumado algunas llegadas y controlaba las acciones en los últimos minutos de la primera mitad. En una de esas jugadas, José María Giménez sacón un zapatazo que terminó por impactar en el travesaño.

Sin embargo, el rebote no encontró a ningún defensor peruano, algo que aprovechó De Arrascaeta para definir ante un Gallese que volvía de haberse lanzado para atajar el disparo anterior.

Gol de Giorgian De Arrascaeta para el 1-0 del Perú vs. Uruguay. (Fuente: América Televisión)

Perú vs. Uruguay en vivo vía América TV se enfrentan este jueves 24 de marzo por la Fecha 17 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Mundial que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Como siempre, la señal del Canal 4 (América Televisión) llevará a tus pantallas la transmisión del partido de la selección peruana y esta vez lo harán desde el Centenario de Montevideo. Aquí te contamos cómo ver la transmisión, a qué hora juegan y más detalles de la previa.

