Perú vs Uruguay: Blanquirroja entrenó en el Estadio Nacional con esta novedad | VIDEO | FOTOS

La selección peruana regresó al estadio Nacional para preparar su segundo partido ante la selección de Uruguay luego de caer 1-0 ante los charrúas en el estadio Centenario. Ricardo Gareca alista alguna variantes tras algunas novedades en la práctica matutina.



Entre las buenas noticias que tuvo Ricardo Gareca esta mañana soleada en el Estadio Nacional fue la recuperación de Edison Flores, quien podría reaparecer para el duelo de este martes por la noche.



Otro que podría regresar al once inicial sería Christian Cueva, sin embargo aún no ha sido confirmado el once inicial de Ricardo Gareca. El único jugador descartado ha sido Anderson Santamaría, quien no pudo entrenar junto al resto de compañeros por una carga muscular.

Selección peruana trabajó en el Estadio Nacional

La selección peruana perdió su primer encuentro ante4 la selección de Uruguay el pasado viernes en el estadio Centenario con gol de Brian Rodríguez. Este martes a las 8:30 p.m., la Blanquirroja tiene la oportunidad de emparejar cuentas con la 'Celeste', en el Estadio Nacional.