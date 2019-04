El conmovedor abrazo del seleccionado Sub 17 con el DT Carlos Silvestri tras el tercer gol de Perú

Perú ganó 3-2 a Uruguay en el Sudamericano Sub 17 en el estadio San Marcos. Dos goles de penal de Oscar Pinto y el tercero fue de cabeza de Mathías Llontop.



Perú vs Uruguay fue un encuentro emocionante. La 'Blanquirroja' volteó el encuentro a los charrúas cuando estaban en tiempo de descuento.



Cuando sucedió el tercer gol de Mathías Llontop, los jugadores de la 'Blanquirroja' corrieron a abrazarse con el entrenador Carlos Silvestri, uno de los artífices de esta selección peruana Sub 17.



Puedes ver todas las incidencias de la victoria de Perú vs Uruguay en el Sudamericano Sub 17, AQUÍ.

Silvestri celebró el tercer gol de Perú con los jugadores. (Video: Movistar Deportes)