La selección peruana y Uruguay se enfrentarán en menos de un mes (24 de marzo) en Montevideo por la penúltima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. La escuadra dirigida por Ricardo Gareca marcha quinta (zona de repechaje) con 21 unidades, mientras que la ‘Celeste’ se posiciona carta con 22 puntos. Por eso, el equipo que gane podría asegurar su pase directo al Mundial.

Esta clase de partidos son vibrantes desde el inicio y un especialista para jugarlos es la leyenda uruguaya Diego Forlán. El popular ‘Cachavacha’ participará en esta oportunidad como un hincha más y vaticina que el duelo será difícil, puesto que las escuadra marchan con grandes chances.

Asimismo, resaltó la capacidad de Ricardo Gareca, aunque también destacó las individuales de su país. “Va ser un partido complicado. Perú tiene un entrenador que le ha dado mucho estos últimos años, pero Uruguay tiene buenos jugadores”, declaró en diálogo con GOLPERÚ.

“Estamos de local y debemos de tener cuidado con un gran rival que quiere lo mismo que nosotros”, añadió Diego Forlán que salió campeón de la Copa América 2011 y además, ocupó la cuarta posición con su selección en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Diego Forlán recordó su paso por Inglaterra

La leyenda uruguaya también recordó cuando jugó en Inglaterra. “La oportunidad de llegar a Manchester United era la misma manera de llegar a Argentina, pero multiplicado por tres, cuatro o cinco”, mencionó.

Además, señaló que el manejo del idioma fue importante. “La adaptación no fue un problema ya que yo sabía hablar inglés y esa barrera del idioma no fue algo que me perjudicó y fue mucho más sencillo”, explicó.