La selección de Uruguay no tendrá en sus filas a Edinson Cavani, por los permisos desde Inglaterra, Luis Suárez y Sebastián Coates, estos últimos por lesión. Pese al panorama sombrío, Diego Godín confía en que sacarán resultados positivos en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Ya hemos jugado sin ellos, pero es claro que siempre son importantes. Todos lo son, porque no solo son 11 jugadores por 90 minutos. Esto se trata de un grupo, de una convivencia y ahí todos son importantes. Ni qué decir dentro del campo”, explicó el ‘Faraón’ ante la prensa tras su llegada a Montevideo.

Precisamente, la fortaleza colectiva será clave para que la selección uruguaya busque escapar de la mala racha de resultados que arrastra en las Eliminatorias Qatar 2022. “Tenemos jugadores en buen momento, que van a dar todo por el equipo. Queremos confirmar el crecimiento que se obtuvo en la Copa América”, agregó.

Recordemos que el principal problema de los charrúas durante los últimos meses fue la zona de ataque, puesto que sumaron cuatro partidos seguidos sin anotar. “Hemos sido autocríticos, sabemos que fuimos de menos a más, pero en los últimos partidos conseguimos un buen funcionamiento”, resaltó Godín.

“Tenemos solidez defensiva, volumen de juego, pero nos faltó el gol en ocasiones. El fútbol se gana con eso, así que es importante conseguirlo ahora que estos nueve puntos pueden ser decisivos para ir a la Copa del Mundo de Qatar”, añadió el experimentado defensa de 35 años.

Finalmente, el futbolista dejó en claro su molestia por la forma en que se viven las Eliminatorias. “La competencia se desvirtuó. No es normal que las selecciones no cuenten con sus jugadores seleccionables. Hasta el último momento estaban pensado si podrían venir o no y ahora no tenemos a Cavani”, sentenció Godín.

Fixture de Uruguay en las Eliminatorias Qatar 2022

La selección de Uruguay se encuentra en el cuarto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 con 8 puntos y ahora tendrán duelos claves.

2 de septiembre: Perú vs. Uruguay - 8:00 p. m.

5 de septiembre: Uruguay vs. Bolivia - 5:00 p. m.

9 de septiembre: Uruguay vs. Ecuador - 5.30 p. m.

* La programación está en horario peruano.