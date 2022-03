La selección peruana enfrenta este jueves 24 de marzo a Uruguay en lo que podría definir sus opciones de clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. Sacar puntos en Montevideo se torna como una meta complicada, sobre todo porque los charrúas tienen un nuevo técnico con una filosofía que calza perfecto con su historia.

En una entrevista para ESPN, el flamante director técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, habló de su filosofía del fútbol, lo que lo ayudó a levantar a un equipo que no venía bien y llevarlo al cuarto lugar con dos triunfos seguidos.

En ese sentido, Alonso aseguró que su concepto futbolístico coincide con lo que alguna vez dijo el ya fallecido Luis Aragonés. ”Él definió el fútbol con una frase y yo coincido con que se trata de ganar, ganar, ganar, y volver a ganar”, expresó.

Alonso profundizó cuando le preguntaron si alguna vez se fue contento aunque haya perdido un partido. “Contento no, porque no soporto perder, pero me he ido tranquilo. Lo que yo siento creo que lo sienten casi todos los entrenadores. Los técnicos antes de los partidos no tenemos tanto nerviosismo por el resultado, el resultado lo aceptamos porque va a pasar, ya sea ganar, empatar o perder, pero nuestra ansiedad pasa por cómo se va a dar el trámite del partido, saber si lo que entrenaste va a suceder, esa es la incertidumbre del entrenador”, acotó.

“En mis primeros dos partidos como Director Técnico de Uruguay estaba muy seguro de lo que iba a pasar, pero no por mí, sino por los jugadores”, agregó.

Alonso aseguró que le gusta mucho estudiar a equipos del mundo, aunque ahora se encuentra enfocado en la fecha final de las Eliminatorias. “Hay un montón de cosas para ver, para estudiar, y observar las diferentes modalidades que hay a nivel mundial. Pero siendo sincero, hace dos meses que no veo nada porque no tengo tiempo. Mi única obsesión eran antes los partidos con Paraguay y Venezuela, y ahora los de Perú y Chile”, sentenció.

Perú vs. Uruguay: los convocados uruguayos de Diego Alonso

Arqueros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), Guillermo de Amores (Deportivo Cali, COL), Sebastián Sosa (Independiente, ARG).

Defensas: Diego Godín (Atletico Mineiro, BRA), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Sebastián Coates (Sporting, POR), Ronald Araújo (Barcelona, ESP), Martín Cáceres (Levante, ESP), Leandro Cabrera (Espanyol, ESP), Damián Suárez (Getafe, ESP), Matías Viña (Roma, ITA) y Mathías Olivera (Getafe, ESP).

Volantes: Lucas Torreira (Fiorentina, ITA), Matías Vecino (Inter de Milán, ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, ENG), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Facundo Pellistri (Alavés, ESP), Facundo Torres (Orlando City, USA) y Nicolás de la Cruz (River Plate, ARG).

Delanteros: Luis Suárez (Atlético de Madrid, ESP), Edinson Cavani (Manchester United, ENG), Darwin Núñez (Benfica, POR), Diego Rossi (Fenerbahce, TUR) y Maximiliano Gómez (Valencia, ESP).

Uruguay dio su lista de convocados para el partido con Perú. (Foto: AUF)