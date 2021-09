La ausencia de Pedro Aquino en las Eliminatorias Qatar 2022 sigue haciendo ruido en la cabeza de los hinchas de la selección peruana y del propio jugador quien ya ha superado el amargo momento de quedar fuera de los planes de Ricardo Gareca. El mediocampista no deja de emocionarse por la ‘Blanquirroja’ y ha enviado un mensaje de aliento a sus compañeros.

La ‘Roca’ sabe que este es un partido vital en los intereses de la selección peruana que se encuentra en el último lugar de las Eliminatorias junto a Venezuela y desde su cuenta de Instagram no ha dudado en motivar al equipo. “Hoy juega mi lindo PERÚ, mi total apoyo para mi selección, ¡hoy ganamos! ¡Vamos caraj…, estoy con Uds!”

Los seguidores de Pedro Aquino no solo respaldaron la actitud del jugador que también fue excluido en la Copa América 2201 por Ricardo Gareca, debido a una lesión en el pie derecho.

Seguidores también enviaron mensajes de aliento a Pedro Aquino (Instagram)

“Siempre tendrás un espacio en la Selección, Pedrito. Hoy toca alentar desde afuera ¡Arriba Perú!”, “Increíble que Gareca senil no te haya convocado”, “Hoy debiste estar ahí. Aún no es claro lo que pasó, pero sigue luchando por lo que quieres y ojalá no pase factura al equipo tu presencia”, reconocieron algunos seguidores de Pedro Aquino.

Pedro Aquino no cometió indisciplina

En la previa del partido ante Uruguay, Ricardo Gareca descartó que la ausencia del volante de Club América de México se debía a un acto de indisciplina del mediocampista. “Es una decisión nuestra... Es lo que tenemos para esta convocatoria, no tiene nada que ver un acto de indisciplina. Son decisiones personales nuestras y en las que el máximo responsable soy yo”, señaló el estratega de la ‘Blanquirroja’.

