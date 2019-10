Perú vs Uruguay: Esto dijo Diego Godín sobre su revancha con la Blanquirroja | VIDEO | FOTOS  

Diego Godín , zagueros de la selección de Uruguay y uno de los mejores del mundo, arribó a Montevideo para el duelo amistosos de este jueves ante la selección peruana descartando un a revancha por la eliminación de la última Copa América.



Diego Godín ha sufrido uno de los mejores momentos de la selección peruana no solo en la Copa América, sino también en las eliminatorias. "Perú es una selección competitiva y lo viene demostrando en los últimos años, haciendo buenas actuaciones desde que logró meterse al Mundial. En esta última Copa América ni hablar. Va a ser un lindo partido", comentó el nuevo jugador del Inter de Italia.



Para Diego Godín cada encuentro con la selección peruana es una historia nueva, sin deudas, ni pendientes. "No. Ese partido (Copa América 2019) ya pasó, no se puede volver a disputar. Nos tocó quedar afuera por penales, una lástima, pero este es un amistoso", aseguró.



Diego Godín aclaró como encara el amistoso ante la selección peruana

La selección peruana llegó a Montevideo el lunes por la tarde y su primer entrenamiento en Uruguay es esta tarde de cara al duelo de este jueves ante la celeste y luego la vuelta el martes 15 de octubre en Lima.