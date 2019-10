Perú vs Uruguay: Gabriel Costa, emocionado por enfrentar a su país de origen en Montevideo con la 'bicolor' [VIDEO]

Gabriel Costa tiene "sentimientos encontrados" en la previa del amistoso Perú vs Uruguay. Pues, como se sabe, el volante nació en el país 'charrúa', pero se nacionalizó peruano cuando estuvo en Sporting Cristal. ¡Emocionado como ninguno!



Con el documento en mano, Ricardo Gareca lo convocó e hizo su debut oficial el pasado 5 de setiembre en el Perú vs Ecuador (0-1). También estuvo en la victoria 1-0 frente a Brasil de Neymar.



"Hay un sentimiento encontrado, pero con el profesionalismo que me toca hoy defender la camiseta de Perú. Hay que hacerlo de la mejor manera", señaló Gabriel Costa para "Movistar Deportes".



"Estoy contento porque voy a jugar con mi país", agregó el actual jugador de Colo Colo de la Primera División de Chile.



"Yo estoy agradecido con Perú porque me está dando la posibilidad de estar acá. Va a ser un partido lindo, me toque o no jugar", cerró.