Gianluca Lapadula será el gran ausente del Perú vs. Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022, por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo esto no evitó que el ‘Bambino’ se dé un baño de popularidad.

El delantero del Benevento saltó al campo de juego del Estadio Nacional junto al jefe de prensa de la selección peruana, todo esto antes que el equipo ‘bicolor’ salga a hacer el calentamiento previo al encuentro ante los charrúas.

Gracias al permiso del Gobierno para permitir la presencia de un número reducido de hinchas en el recinto deportivo, Lapadula pudo recibir el caluroso aplauso de todos los asistentes. Es la primera vez que el delantero siente el calor de los aficionados en vivo antes de un encuentro oficial, ya que los anteriores cotejos en los que participó se jugaron a puertas cerradas.

Al percatarse del hecho, Lapadula levantó los brazos para saludar a las cuatro tribunas y acompañó los aplausos del respetable con unos propios. Realmente un reconocimiento merecido para un futbolista que ha sabido meterse en el corazón de la hinchada por su entrega y buenas actuaciones.

Gianluca Lapadula recibió el aplauso de los hinchas previo al Perú vs. Uruguay. Fuente: Twitter Pase Filtrado - Los Convocados Perú.

Perú vs. Uruguay: Paolo Guerrero será el ‘9′

La ausencia de Lapadula no es un drama para Ricardo Gareca ya que la selección podrá contar con Palo Guerrero, quien vuelve después de una larga lesión. “He venido jugando, he tenido minutos, no he cumplido 90 minutos, pero me siento muy bien. He dejado de lado mi lesión. Es una bonita oportunidad para recuperarme bien. No es como la otra vez (ante Colombia) que estaba con muchas dificultades, pero hoy en día ya puedo decir que estoy recuperado”, afirmó el ‘Depredador’ a su llegada a Lima.

