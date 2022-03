Trome se encuentra en Montevideo para llevar todos los pormenores de lo que será el Perú vs. Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. En medio de la cobertura en las afueras de la concentración nacional, encontramos al famoso hincha israelita, quien contó las peripecias que tuvo que pasar para llegar a la capital uruguaya.

“Estoy desde el día domingo, perdí mi vuelo para Paraguay, me mandaron para Chile, ha sido una odisea”, comenta David Chauca, quien es uno de los hinchas peruanos más reconocibles en las calles.

En las afueras del Hotel Hilton Garden y con una potencial amenaza de lluvia, el popular israelita nos relató parte de lo que tuvo que hacer para acompañar al equipo de todos, lo que incluyó dejar en prenda uno de sus bienes más preciados.

“He traído 300 mascarillas, las vendo a 100 pesos cada una, ya me quedan 100 nada más. Tuve que empeñar mi mototaxi a dos mil soles para poder venir”, aseguró el ferviente aficionado.

Hincha israelita casi cae en comisaría por perderse en Montevideo

La experiencia de David Chauca en Uruguay no fue 100% placentera. El popular hincha peruano le contó a la cámaras de América Televisión cómo estuvo a punto de terminar en una comisaría por perderse en las calles de Montevideo.

“Se me apagó el celular, y no sabia cómo regresar al hotel porque ahí estaba la dirección. Eran las 2:00 a.m., caminando, preguntando por las plazas”, manifestó.

El israelita luego relató cómo un taxista estuvo a punto de dejarlo en una comisaría. “Tomé un taxi que se equivocó y me alejó más todavía. Quería llevarme a una comisaría. Lo que más me molestó es que no quería cargar mi celular. Tuve miedo que me lleven a la comisaría”, agregó.

Hincha Israelita desata polémica con este pedido en práctica de Uruguay

En representación de todo el pueblo peruano el carismático hincha de la ‘Blanquirroja’ llegó hasta el Complejo Celeste con un cartel que exigió el Fair Play de parte de los dirigidos por Diego Alonso y pidió que no repitan el comportamiento que tuvieron con el equipo bicolor en las Eliminatorias Brasil 2014 que fue una verdadera ‘carnicería’.

“El hincha israelita está acá en el Complejo Celeste dónde entrenan los jugadores uruguayos, haciéndoles recordar el partido del 2013. De esa manera no pueden jugar, el codazo a Paolo Guerrero y Farfán”, precisó el hincha recordando aquel episodio donde la ‘Foquita’, sobre el final, rompió en llanto inconsolable.

Pero por si eso hubiera sido poco también se animó a ensayar un cantico que espera repetir en el estadio Centenario. “Uruguayos, uruguayos no jueguen de esta manera, jueguen al fútbol limpio, mi padre los bendecirá... Arriba Perú, al juego limpio”, expresó el Hincha Israelita.

Hincha Israelita hace pedido a jugadores uruguayos (Video: @hinchaisraelita)

