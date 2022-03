La polémica por el supuesto gol no convalidado a la selección peruana ante Uruguay en Montevideo, continua y seguirá por muchos días más. Al debate se sumó la voz de un autorizado en este tema, nada menos que el inventor del VAR, Antonio Ibáñez de Alba.

Para el español, las imágenes que mostró Conmebol fueron manipuladas y el balón sí ingresó por completo al arco del portero Rochet.

“Toda las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, aseguró en diálogo con Radio Ovación.

“Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, añadió.

Ibáñez agregó que es necesario implementar el chip en la línea de fondo, el cual le indica al reloj del árbitro si el balón ingresa al arco o no, un sistema que no existe en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

“Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota, no habrían problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA, ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada”, sentenció.

La Conmebol cumplió con publicar el video del VAR de la controvertida jugada del final del Perú - Uruguay, que generó el reclamo mayoritario de los aficionados de la blanquirroja por un supuesto gol no cobrado a Miguel Trauco. Según las imágenes presentadas por el máximo organismo del fútbol sudamericano, el 100 % de la pelota no traspasó la línea de gol.

Pese a que la transmisión dio la impresión que el balón traspasa la línea de gol, el árbitro Anderson Daronco no pitó gol, ni tampoco detuvo las acciones para acudir al VAR. Esto generó grandes críticas, principalmente de los hinchas peruanos.

En las imágenes difundidas de lo que vieron los árbitros del VAR se puede apreciar que en la toma más cercana, el balón no traspasa completamente la línea de gol.

“No entra todo. Vamos a enviar esta imagen”, coinciden los jueces del VAR, que verificaron las imágenes de esta jugada una y otra vez.