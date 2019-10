Memes crueles y despiadados del Perú vs. Uruguay por amistoso FIFA | FOTOS

La selección peruana juega ante Uruguay en Montevideo, pero los usuarios no están nada contentos al ver el desastroso primer tiempo que jugó la bicolor en el Centenario y producto de ello viralizaron memes en las redes sociales para así apaciguar la rabia de ver a la blanquirroja sin ideas en el campo.



El Perú vs. Uruguay se juega en el estadio Centenario de Montevideo. La última vez del Perú vs. Uruguay los marcamos, les hicimos la maleta y los mandamos a casa. Les dejamos una cicatriz en la piel de su historia y nos colgamos un ‘galón’ en nuestro hombro. Y si bien no hay ‘charrúa’ cobarde, tampoco hay peruano ‘blandito’.