Perú vs Uruguay EN VIVO selección peruana Sub 20 debuta en Sudamericano de Chile  

Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE EN DIRECTO la selección peruana Sub 20 debuta este viernes en el Sudamericano de Chile y lo hace ante uno de los favoritos para llevarse este torneo. El cuadro que dirige Daniel Ahmed salta al Estadio Fiscal de Talca, desde las 5.30 p.m., (hora peruana) y que lo puedes seguir desde la señal de Movistar Deportes y Latina.



Para este Perú vs. Uruguay, el DT de la selección peruana Sub 20 aun no define la titularidad de Jairo Concha. Daniel Ahmed espera que la distensión de gemelos de su pierna derecha haya sido superada y pueda debutar ante los orientales. Trascendió que esperaría su turno en la banca.



El sistema de juego de Daniel Ahmed Perú vs. Uruguay no variaría y se apuesta por un 4-4-2 con algunas variantes. De no recuperarse, Jairo Concha, su reemplazante sería Gerald Távara.



Perú vs Uruguay EN VIVO selección Sub 20 debuta en el Sudamericano de Chile.

El conocimiento de la selección peruana Sub 20 de su rival para este Perú vs. Uruguay es importante pues el año pasado se jugaron dos amistosos y el saldo fue un empate (2-2) y una victoria para los charrúas (3-1). A favor de los dirigidos por Daniel Ahmed cuenta que este equipo vivió la experiencia de viajar a Rusia 2018 como sparring de la selección mayor.



Superada la prueba de la selección peruana Sub 20 ante Uruguay, la 'Blanquirroja' enfrenta a Paraguay (22 de enero), luego a Ecuador (24 de enero) y termina su participación en esta primera etapa enfrentando a Argentina (26 de enero).