UNO X UNO: Así vimos a los jugadores de Perú frente a Uruguay en el Sudamericano Sub 20

Por Carlos Bernuy (@BernuyCarlos)

Perú derrotó 1-0 a Uruguay en el Estadio Fiscal de Talca por la primera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 de Chile. Esto gracias a un gol de penal de Fernando Pacheco, quien ingresó en la segunda parte del encuentro.



Con este resultado, la selección peruana Sub 20 ocupa el segundo lugar de tabla de posiciones con 3 puntos, detrás de Ecuador, que goleó 3-0 a Paraguay.



Aquí te presentamos nuestro análisis de cómo los vimos a cada uno de los jugadores:

Emile Franco: Una brillante atajada a los 94 minutos nos salvó del empate. Seguro por arriba y por abajo el golero fue de los más destacados del equipo nacional.



Fabio Rojas: Va a tener que mejorar mucho de cara a lo que se viene. Flojo en la marca, débil en la proyección y perdiendo todo en el juego áereo. Nuestro lateral derecho dejó mucho que desear.



Brayan Velarde: Exacto en los cortes, bien en los cierres y anticipando a los duros delanteros 'charrúas'. Su experiencia en primera división hizo que el técnico Ahmed lo escoja por delante de Marco Zaravia.



Carlos Huerto: Como casi todo el equipo no lució en el primer tiempo y le ganaron todo en el juego aéreo. No tuvo tampoco el primer pase limpio y sufrió cuando lo encararon con habilidad.



Dylan Caro: El lateral zurdo de Unión Huaral alternó buenas y malas, pero dejó en claro que no le corre a la pierna fuerte y cuando hubo que ajustar lo hizo. Le faltó juntarse más con Marcos López.



Walter Tandazo: El 'pulmón' del equipo. Bien en el quite y mejor en el cierre por los costados. Cuando hubo que 'rascar' no tuvo ningún problema y quizás le faltó el remate de larga distancia.



Jesús Pretell: No fue el dúctil jugador de la San Martín. Lució algo desordenado en la primera parte, pero mejoró en el complemento donde debió salir por lesión. Se espera más de él en los siguientes duelos.



Oslimg Mora: Su misión era desbordar y llevar peligro por derecha y juntarse con el lateral derecho Rojas. No cumplió ninguna de las dos tareas y perdió muchas pelotas al chocar con los rivales.



Martín Távara: Más allá del tiro libre al travesaño y algún intento de pase filtrado, no tuvo muchos grandes momentos. En el complemento se puso el 'overol' y ayudó para despejar cualquier balón peligroso.



Marcos López: Dos versiones del nuevo jugador de la MLS. En el primer tiempo dubitativo, sin fuerza y con dudas. En el complemento se acordó que tiene habilidad y magia y generó el penal además de varias faltas.



Sebastián González: Si bien no hizo goles, el '9' de Perú se 'fajó' contra los durísimos centrales uruguayos y apoyó en el juego aéreo defensivo. Ahmed sorprendió con su inclusión por delante de la de Olivares.



LOS QUE INGRESARON



Fernando Pacheco: Le cambió la cara al partido. Fue a jugar más como delantero que como extremo y no le temblaron las piernas para definir en la pena máxima. Debiera ser titular por sobre Mora en el segundo partido.



Johathan Bilbao: Ahmed lo mandó a la cancha para cerrar el partido, pero estuvo nervioso. Pifeó un despeje que felizmente el atacante uruguayo Darwin Núñez no definió bien.



Jairo Concha: Lesionado en la previa al torneo, el volante de la San Martín perdió varios balones y, pese a sus pocos minutos, abusó del juego intrascendente y no pudo habilitar a los delanteros.