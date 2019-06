Alineaciones del Perú vs Uruguay: Vuelve sistema y exitoso equipo mundialista en la Copa América 2019

Perú vs Uruguay : EN VIVO El técnico de la bicolor Ricardo Gareca y el entrenador de la Celeste Óscar Washington Tabárez, harán variantes para el decisivo partido por los cuartos de final de la Copa América 2019 de este sábado.



El partido Perú vs Uruguay pone a prueba el temple del equipo de Gareca, que volverá a un once con buenos recuerdos para la afición peruana pero con la obligación de rearmar el sistema a partir de la lesión de Jefferson Farfán.

Para el DT Tabárez, el choque Perú vs Uruguay es un desafío y tras estudiar a la bicolor también se ha planteado variantes en el equipo titular para avanzar a las semifinales, en donde espera Chile, que venció por penales a Colombia.

En la dificultad de sustituir a Farfán, el entrenador de la Blanquirroja podría encontrar su mejor juego y perfomance al regresar al equipo que le dio alegrías en la Eliminatoria y el mismo Mundial Rusia 2018. Se espera un 4-2-3-1 para enfrentar a los charrúas.

El técnico Tabárez se respaldará en sus estrellas en ataque Luis Suárez y Edinson Cavani, pero con recaudos en el mediocampo con miras a controlar el flujo del balón de Perú. Además, se suman las bajas de Matías Vecino y Diego Laxalt. Asimismo, Lucas Torreira fuera de forma por problemas estomacales. Se espera la inclusión de Giovanni González, Nahitán Nández y Federico Valverde.



Al parecer con un once definido durante la semana, Gareca todavía piensa en poner a Ánderson Santamaría y Josepmir Ballón en cada una de sus líneas.

