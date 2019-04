Perú vs Uruguay: EN VIVO Juegan por un cupo al Mundial de Brasil Sub 17 ¡Sueño mundialista!

Perú vs Uruguay: EN VIVO ONLINE TV La selección Blanquirroja enfrenta la Celeste este domingo en el estadio de la Universidad San Marcos por la fecha 6 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Perú obligado a ganar a Uruguay para alcanzar su sueño mundialista de la categoría. (4:30 p.m. hora peruana) (TV:Latina - señal abierta) (TV: Movistar Deportes - Movistar TV)



El partido Perú vs Uruguay será de alta tensión para la bicolor. Una vez más, tras el repechaje de la selección mayor, los peruanos afrontaremos la posibilidad de volver a un Mundial, ahora en la categoría Sub 17.



Un triunfo en el encuentro Perú vs Uruguay, separa a la Blanquirroja del boleto al Mundial Brasil 2019 de noviembre próximo. El equipo del técnico Carlos Silvestri va por la hazaña.



Los cuatro primeros del hexagonal clasifican al Mundial. Perú se ubica en el quinto lugar con 2 puntos tras dos empates e igual número de derrotas. Uruguay es cuarto con cuatro unidades y se encuentra en zona de clasificación.



Así,con miras duelo al Perú vs Uruguay la única forma posible de alcanzar esa ubicación y el cupo mundialista es ganando. Perú junto a Uruguay, Paraguay y Ecuador pelean por los dos cupos restantes al Mundial Brasil 2019. Argentina y Chile fueron los dos primeros clasificados.

Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub 17

El técnico de Perú, Carlos Silvestre, dijo que su equipo saldrá a proponer un buen fútbol ante la Celeste para lograr el triunfo que los clasifique al Mundial. "El plantel sabe que la posibilidad está intacta y jugaremos con ese convencimiento", manifestó Silvestre. El entrenador alineará un equipo totalmente ofensivo liderado por el volante y goleador Yuriel Celi.



"Las chances están y vamos a pelear como siempre como este grupo lo ha venido haciendo", dijo a la prensa Celi, quien anotó el gol del empate 1-1 ante Ecuador.



La última vez que Perú jugó un Mundial Sub 17 fue 2005, cuando fueron anfitriones. Mientras que Uruguay tiene como antecedente su participación en el Mundial de Emiratos Árabes-2013, donde avanzó hasta los cuartos de final.



La definición del hexagonal final se completa con el partido Chile vs Paraguay y Argentina vs Ecuador. En el caso de los guaraníes, buscan un cupo al Mundial y los gauchos adjudicarse el título Sudamericano Sub 17.



Paraguay, el mejor ubicado de los cuatro aspirantes a las últimas dos plazas, tentará a la suerte ante Chile, que aspira a la victoria y un revés del líder Argentina para quedarse con el título del Sudamericano.



"Siempre salimos a buscar los tres puntos, y ante Chile vamos a hacer lo mismo para clasificar", comentó el entrenador de Paraguay, Gustavo Morínigo.



Un triunfo o un empate clasificará a la albirrojita, que sufrió una goleada 3-0 de con Argentina en la penúltima fecha.Con el objetivo de llevarse el título del torneo, la selección albiceleste, dirigida por Pablo Aimar, jugará con Ecuador en el duelo de fondo. La albiceleste logró en 1983 y 2013 el título sudamericano. A pesar de haber sido eliminado por Argentina en la fase inicial del torneo, Brasil estará en el Mundial por ser el país anfitrión.

