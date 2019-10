Perú vs. Uruguay EN VIVO| Pronósticos y resultados del partido amistoso FIFA en Montevideo | VIDEOS | FOTOS

PERÚ VS. URUGUAY | Pronósticos | Resultado | Amistoso FIFA | EN VIVO | EN DIRECTO| La selección peruana se enfrentará esta tarde al equipo charrúa que no contará con sus dos grandes estrellas, Luis Suárez y Edinson Cavani. El duelo se dará en el estadio Centenario de Montevideo. La última vez del Perú vs. Uruguay los marcamos, les hicimos la maleta y los mandamos a casa. Les dejamos una cicatriz en la piel de su historia y nos colgamos un ‘galón’ en nuestro hombro. Y si bien no hay ‘charrúa’ cobarde, tampoco hay peruano ‘blandito’. Por eso hoy (6:00 p.m./Latina y Movistar Deportes), la ‘Blanquirroja’ sale a darle batalla a Uruguay en el primero de dos amistosos en cinco días.



Perú, que viene de tumbarse a Brasil, saldrá a ‘pegarle’ a otro campeón del mundo. A ese que en la última Copa América eliminamos en cuartos de final vía penales. Con el sistema 4-3-3 que ha encontrado Ricardo Gareca y ese toque que nos benefició ante el ‘Scratch’.



Claro, tras los entrenamientos en Argentina y en esta ciudad, habrá nuevos interpretes para la melodía del ‘Tigre’. Paolo Guerrero (ausente en los últimos ensayos) volverá a ser el ‘9’ en reemplazo de Raúl Ruidíaz, en tanto que Christofer Gonzales, Josepmir Ballón y André Carrillo irían por los lesionados Yoshimar Yotún, Pedro Aquino y Edison Flores, quien amaneció con una fatiga muscular y es duda. Punto aparte para Gabriel Costa, el nacionalizado que irá contra su ‘sangre’, pero ‘matará’ por la nuestra.



Enfrente, la ‘Celeste’ del ‘Maestro’ Tabárez llega sin pólvora por la no convocatoria de Luis Suárez y Edinson Cavani y la ausencia de Christian Stuani por un juicio en España. Por ello, sería el joven Darwin Núñez (20 años), quien ya nos anotó en los Juegos Panamericanos, quien pilotee el ataque. La otra duda está en el capitán Diego Godín, quien entrenó diferenciadamente por una molestia en la rodilla, y sería reemplazado por Sebastián Coates. Parece un duelo por los puntos, pero es amistoso.



PERÚ VS. URUGUAY: ESTADÍSTICAS



El primer duelo entre Perú y Uruguay fue en 1927. En aquel encuentro los 'Charrúas' ganaron 4-0. Hasta la actualidad ambas selecciones se han enfrentado un total de 66 veces, de las cuales 36 son victoria celeste, 16 para la blanquirroja y 13 empates.



La última vez que Perú y Uruguay se enfrentaron fue en la Copa América 2019, donde la bicolor derrotó a la celeste en una dramática tanda de penales que nos permitió avanzar a semifinales del torneo.



La ‘Bicolor’ acumula tres derrotas seguidas en el ‘Centenario’. En el 2004, por las Eliminatorias 2006, es la última vez que ganamos en ese escenario (3-1)

Perú vs. Uruguay penales en la Copa América 2019.

PERÚ VS. URUGUAY: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS



2007 Perú 3 Uruguay 0 Copa América

2010 Uruguay 6 Perú 0 Eliminatorias

2014 Uruguay 4 Perú 2 Eliminatorias

2014 Perú 1 Uruguay 2 Eliminatorias

2018 Perú 2 Uruguay 1 Eliminatorias

2019 Perú 0 Uruguay 0 Copa América

(Ganó la ‘Bicolor’ por penales)



PERÚ VS. URUGUAY: HORARIOS DEL MUNDO



Peru vs. Uruguay FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía Latina | Movistar Deportes. En Uruguay lo transmitirá el canal VTV. Mientras que en Latinoamérica el duelo amistoso FIFA transmitirá a través de PPV Sky Sports, DAZN, beIN Sports en diferentes horarios: Perú (6:00 p.m.) | Argentina (8:00 p.m) | Uruguay (8:00 p.m.) | Colombia (6:00 p.m.) | México (6:00 p.m.) | Brasil (9:00 p.m.) | Bolivia (7:00 p.m.) | Canadá (6:00 p.m.)



HINCHAS PERUANOS DIERON BANDERAZO



Un grupo de hinchas peruanos acudieron al hotel donde concentra la bicolor y dieron un colorido banderazo al que los seleccionados acudieron para agradecer el cariño y agradecer el apoyo.



Algunos hinchas contaron a Trome que llegaron desde Argentina y Chile para estar en el amistoso que se jugará esta tarde en tierras charrúas.

EL EMOTIVO ABRAZO DE PAOLO GUERRERO A NIÑA



Paolo Guerrero se ganó la admiración de todos en el banderazo de los hinchas a la selección peruana tras abrazar a una niña que se encontraba en medio de la hinchada bicolor. El delantero extendió los brazos y cargó a la pequeña junto a sus compañeros.



Este gesto fue aplaudido por todos los asistentes al banderazo. En tanto la pequeña se ganó con el cariño de todos los integrantes de la selección peruana, pero también con el tremendo regalo que le hizo Paolo Guerrero al despedirse: le dio su casaca para que se abrigue.

HABRÁ LLUVIA



De acuerdo a los pronósticos del tiempo en Uruguay, una intensa lluvia podría afectar los planes de Ricardo Gareca, ya que desde my temprano pas precipitaciones impidieron el último entrenamiento de la selección peruana, por lo que tuvo que hacerlo en una cancha sintética.



Sin embargo, esta torrencial lluvia, que desde anoche cae en Montevideo, se puede prolongar hasta la misma hora del partido.