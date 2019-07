Perú vs Uruguay EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales, TV ONLINE Sub 23 por Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO ONLINE. El equipo de Nolberto Solano se mide con los 'celestes' en el inicio del fútbol masculino Sub 23 de Juegos Panamericanos Lima 2019. En esta nota conoce todos del detalles del partido: horarios, canales y más. ¡No te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se juega el Perú vs Uruguay por Juegos Panamericanos Lima 2019? Pues este lunes 29 de julio en el Estadio San Marcos, que seguro lucirá un gran marco de aficionados en las tribunas.



¿A qué hora se llevará a cabo el Perú vs Uruguay por Juegos Panamericanos Lima 2019? Todo arranca a las 8:30 p.m. de nuestro país. En Uruguay a las 10:30 p.m.. Aquí abajo más horarios.

Perú / 8:30 p.m.

Colombia / 8:30 p.m.

Ecuador / 8:30 p.m.

Bolivia / 9:30 p.m.

Venezuela / 9:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Paraguay / 9:30 p.m.

Uruguay / 10:30 p.m.

Argentina / 10:30 p.m.

Brasil / 10:30 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Uruguay por Juegos Panamericanos Lima 2019? En Perú lo puede ver en Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Uruguay por Juegos Panamericanos Lima 2019 vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.