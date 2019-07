Perú vs Uruguay EN VIVO Se miden en San Marcos por Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO. La 'Blanquirroja' recibe este lunes a los 'charrúas' en el Estadio San Marcos por fútbol masculino Sub 23 de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El partido arrancará a las 8:30 p.m. de Perú (10:30 p.m. de Uruguay) por las señales de Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Uruguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Perú y Uruguay Sub 23 se verán las caras por la primera fecha del Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el gramado de San Marcos, que seguro contará con el total apoyo de los hinchas peruanos.

Perú / 8:30 p.m.

Colombia / 8:30 p.m.

Ecuador / 8:30 p.m.

Bolivia / 9:30 p.m.

Venezuela / 9:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Paraguay / 9:30 p.m.

Uruguay / 10:30 p.m.

Argentina / 10:30 p.m.

Brasil / 10:30 p.m.



La selección peruana dirigida por Nolberto Solano inicia su camino frente a Uruguay en busca del podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para ello, cuenta con jugadores como Carlos Cáceda, Kevin Quevedo, Andy Polar, Mauricio Montes, entre otros.



Perú disputó un amistoso previo al juego con Uruguay. Derrotó 1-0 a Ecuador con gol de Yamir Oliva en el estadio San Marcos (a puertas cerradas). La 'Bicolor' quedó lista para su debut este lunes.



Uruguay, por su parte, goleó 3-0 a la reserva de Sporting Cristal en las instalaciones del cuadro rimense, donde estuvo trabajando para medirse con la selección peruana por los Juegos Panamericanos Lima 2019.