Perú vs Uruguay EN VIVO Dónde y cómo ver TV GRATIS por INTERNET ONLINE cuartos de final de Copa América 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO ONLINE. Peruanos y uruguayos se miden por cuartos de final de Copa América en un partidazo de vida o muerte. En esta nota conoce más detalles: horarios, canales y mucho más. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



Perú y Uruguay se verán las caras este sábado 29 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía desde las 2:00 p.m. de Perú. 3:00 p.m. de Estados Unidos y Chile. 4:00 p.m. de Uruguay, Argentina y Brasil.



Perú vs Uruguay irá por la señal de América TV (señal abierta para Perú) y DirecTV Sports (cable para Latinoamérica). En el país charrúa también lo puedes seguir por Monte Carlo TV.

En caso no puedas conectarte a la TV, no te preocupes. Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del Perú vs Uruguay con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas. Cobertura total.



Perú viene de una dolorosa derrota ante Brasil, que lo goleó 5-0 en la última jornada del Grupo A de Copa América. Mientras que Uruguay de un triunfo 1-0 ante Chile.



El ganador del Perú vs Uruguay se enfrentará a Chile, equipo que superó 5-4 a Colombia en penales y ya puso su nombre en semifinales de Copa América 2019.



Ricardo Gareca haría varios cambios en su once titular para jugar con Uruguay. Regresarían Carlos Zambrano (defensa), André Carrillo (volante) y Edison Flores (volante).