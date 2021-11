La selección peruana es favorita este martes ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, una situación que el periodista venezolano Fernando Petrocelli no ha podido negar, sin embargo, dentro de su análisis fue crítico con el momento de André Carrillo, Pedro Gallese y Sergio Peña.

“Esta evaluación no determina los resultados, y empiezo diciendo que Rafa Romo es mejor arquero que Pedro Gallese, del Orlando City. Viene de una liga más competitiva (Bélgica), es cierto que no tuvo el mejor partido con Ecuador, pero no le quita lo bueno que es. Gallese es un arquero ágil, de buenos reflejos, pero no tiene mucha altura”, señaló el conductor del programa ‘La ruta Vinotinto’.

El venezolano también apuntó otras ventajas en el mediocampo. “Jefferson Savarino contra la ‘Culebra’ Carrillo, es un duelo parejo. El peruano está en una liga algo extraviado. Reconozco la carrera de André Carrillo, que jugó en Inglaterra, pero ahora está en estas ligas de segundo orden, que para mí perjudican al futbolista, me inclino por Savarino” expresó el periodista que también apostó por Darwin Machis sobre la actualidad de Sergio Peña.

Fernando Petrocelli analizó el 1x1 del Venezuela vs Perú (Video: La ruta Vinotinto)

Petrocelli se rindió ante Gianluca Lapadula

Finalmente, el también periodista de DirecTV, se rindió ante el buen momento de Gianluca Lapadula. “Cueva y Yotún son los cerebros de Perú, tiene mil batallas con el equipo, pero lo que hay que resaltar es el momento de Gianluca Lapadula. Derrota a Ercik Ramírez, Fernando Aristigueta y lo haría con Salomón Rondón. Viene de anotarle a Bolivia su primer gol en las Eliminatorias, ha sido el más agrande acierto de Gareca”, apuntó.

Yoshimar Yotún y Luis Abram iniciarían las acciones. https://www.americatv.com.pe/