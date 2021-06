PASADO FELIZ. Estamos a horas del Perú vs. Venezuela EN VIVO de este domingo en Brasilia y tanto la ‘bicolor’ como la ‘vinotinto’ alistarán sus mejores armas. En el equipo de Ricardo Gareca habría al menos un cambio por la suspensión de Christian Ramos y Gianluca Lapadula continuaría en el once titular. En la selección de Venezuela hubo un grupo de jugadores que volvió al país tras ser llamados de emergencia por contagios en el plantel principal.

En Trome.pe vamos a hacer un repaso de los últimos cinco choques entre la selección peruana y la de Venezuela en el historial general. Justamente, los ‘llaneros’ fueron el primer equipo que enfrentó Ricardo Gareca cuando tomó el mando de la ‘bicolor’. Aquella vez perdimos 1-0 en un amistoso en Estados Unidos.

Perú 0-0 Venezuela (2019)

La pasada Copa América hizo que nos cruzáramos con la ‘vinotinto’ en el debut. El partido se jugó en el Arena Do Gremio de Porto Alegre y terminó sin que ningún equipo pudiera abrir el marcador. Eso sí, la ‘bicolor’ anotó dos tantos, primero con ‘Canchita’ Gonzales al tomar un rebote del portero rival, y luego con un cabezazo de Jefferson Farfán. Ambas conquistas fueron anuladas por el VAR. Venezuela jugó los últimos 15 minutos con un hombre menos.

Venezuela 2-2 Perú (2017)

Partido de vuelta por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y la ‘blanquirroja’ debió venir de atrás para llevarse al menos un punto del estadio de Maturín. Mikel Villanueva de cabeza y Rómulo Otero con un tiro libre adelantaron al local en el primer tiempo. En el segundo devolvimos la ‘cortesía’ con una buena definición de André Carrillo y el cabezazo letal de Paolo Guerrero. En el final, Christian Cueva falló de manera increíble lo que pudo ser el triunfo.

Los duelos contra la 'vinotinto' han venido siendo parejos en los últimos años

Perú 2-2 Venezuela (2016)

Es marzo de hace cinco años y Perú recibió a la ‘vinotinto’ en el estadio Nacional. No fue un buen partido del equipo de Gareca y estuvimos abajo 2-0. Un penal convertido por Rómulo Otero y un cabezazo de Mikel Villanueva motivaron el nerviosismo y la preocupación. Sin embargo, el descuento de Paolo Guerrero metió confianza y a los 90 minutos, Raúl Ruidíaz de golpe de cabeza rescató el punto que pasó a ser más que importante luego.

Raúl Ruidíaz evitó la derrota en el duelo de ida por las eliminatorias (Foto: AP)

Perú 1-0 Venezuela (2015)

Es la Copa América que organizó Chile y en Valparaíso, por el grupo C, nuestra selección parecía tener un partido sencillo contra los ‘llaneros’. El defensor Fernando Amorebieta vio la tarjeta roja apenas a los 29 minutos y las cosas no podían ir mejor. Sin embargo, no encontramos muchas chances de gol, la creación no aparecía y debió ser el capitán Claudio Pizarro quien nos lleve al triunfo con una definición de zurda a los 72 minutos.

Perú 0-1 Venezuela (2015)

El primer partido de la era Ricardo Gareca con la ‘bicolor’ se jugó un 1 de abril de hace seis años en Florida, Estados Unidos. Los atacantes de aquel primer once del flamante seleccionador fueron Irven Ávila y Jean Deza, en tanto que Pedro Gallese empezaba su camino en el arco, rumbo a ser referente. El empate lo rompió el delantero Josef Martínez quien definió cruzado tras una veloz incursión por la derecha.

