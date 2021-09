La selección peruana se jugará este domingo ante Venezuela sus últimas chances de seguir soñando con el Mundial Qatar 2022. Es por eso que no hay margen de error y Ricardo Gareca no quiere equivocarse en su once inicial.

En la última práctica en la Videna, el ‘Tigre’ probó una alineación con varios cambios respecto al equipo que inició las acciones el pasado jueves ante Uruguay. La alineación que puso el estratega argentino fue la siguiente.

Once posible de Perú: Gallese; Corzo, Santamaría, Callens, López; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Raziel y Lapadula.

Perú vs. Venezuela: ¿Quiénes se meten al once?

Ricardo Gareca hizo 3 modificaciones, una por línea. A continuación te detallamos los cambios que podría presentar Perú este domingo ante Venezuela.

1. Aldo Corzo ingresó por la banda derecha en lugar de Luis Advíncula, quien estuvo en duda por una lesión y cuya actuación ante Uruguay no fue de las mejores. El lateral derecho de la ‘U cumplió una aceptable actuación durante la Copa América.

2. Raziel García por Edison Flores. El jugador de Cienciano sería el elegido para tomar el lugar de un ‘Oreja’ que no estuvo fino ante los charrúas. La lesión de Sergio Peña habría llevado al ‘Tigre’ a fijarse en Raziel por encima de Gabriel Costa.

3. Gianluca Lapadula por Paolo Guerrero. Pese a que se especuló con la posibilidad de jugar con doble punta, Gareca buscaría mantener la dinámica que se tuvo en la Copa América con el ‘Bambino’ combinándose en ataque con Carrillo y Cueva.

