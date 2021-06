Perú vs. Venezuela por la Copa América 2021 en el Estadio Mané Garrincha: Erick Osores, comentarista del encuentro por el torneo, felicitó a André Carrillo y agregó que le parecía muy bien el segundo gol que el seleccionado peruano hizo en el campeonato porque no ha sido muy valorado por la hinchada.

“A mí el gol de Carrillo me da mucho gusto. Es su segundo gol en la Copa América porque es un jugador no tan valorado. Pero las posiciones donde juega y las variaciones, aquí se le dio el gol. Realmente un buen guiño del destino para darle ese protagonismo que muchas veces no se le da Carrillo”, dijo el periodista.

Erick Osores indicó que no se le da el reconocimiento que se merece a André Carrillo, que ha anotado su segundo gol en la Copa América.

“No se termina de valorar a Carrillo”, agregó el comentarista tras unas palabras de Óscar del Portal, quien también aplaudió el gol de la ‘Culebra’.