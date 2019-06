Perú vs Venezuela se enfrentaron en el estadio Arena Do Gremio y las tribunas lucieron con escaso público pero con mayoría de fanáticos de la bicolor.



El partido Perú vs Venezuela completó la fecha 1 del Grupo A de la Copa América. Un día antes Brasil goleó 3-0 a Bolivia en el duelo inaugural del torneo.



La hinchada oficial de la la selección peruana, 'La Blanquirroja, se organizó y ocupó las tribunas altas del estadio. Perú por el número de hinchas y cánticos jugó como si estuviera en casa.



Con su ataque estelar formado por Paolo Guerrero y Jeferson Farfan, Perú saltó al césped del Arena do Gremio, en Porto Alegre, para enfrentar a una Venezuela que apustó por los goles de Salomón Rondón en su debut en el Grupo A de la Copa América.



Ricardo Gareca se jugó por una delantera colmada de experiencia con la 'Foquita' Farfán y Guerrero, máximo goleador de Perú y con 11 goles en Copa América, con el talentoso Christian Cueva encargado de asistirlos.



En defensa sin sorpresas apostó a la recuperación de Carlos Zambrano y a intocables como Luis Advincula.



Enfrente, Rafael Dudamel que avisó que la Vinotinto vino a la Copa a "ser protagonista" vuelve a apostar al héroe del equipo, el goleador Salomón Rondón. La inclusión de Luis Mago, del Palestino de Chile, es otra de las apuestas del DT.

Perú vs Venezuela: Escaso público en el estadio pero mayoría de hinchas peruanos

Así formaron Perú y Venezuela:



Perú: Pedro Gallese, Luís Advincula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Yeferson Farfán y Paolo Guerrero.

Venezuela: Wuilker Faríñez, Luis Mago, Mikel Villanueva, Jhon Cancellor, Roberto Rosales, Jhon Murillo, Junior Moreno, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Jefferson Savarino, José Salomón Rondón.

