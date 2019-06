Perú vs Venezuela: Fariñez salvó el arco de la 'vinotinto' tras triple fallo de la bicolor | VIDEO

Perú vs Venezuela. La selección peruana no pudo anotar el primero para la Blanquirroja tras varias jugadas que fueron atajadas por Wuilker Fariñez en el estadio Arena Do Gremio de Porto Alegre.

En el minuto 75' tras una combinación de pases, la s elección peruana llegó al área de Venezuela. Primero fue Edison Flores quien pateó el balón, pero Wuilker Fariñez lo sacó en la línea.

Luego, Paolo Guerrero disparó, pero, una vez más, Wuilker Fariñez atajó el balón. Finalmente, Edison Flores tuvo la chance cuando tenía el arco a su disposición, sin embargo, su tiro dio en el palo.

