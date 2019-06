Gallese salvó error de la defensa peruana y evitó con suerte el gol de Rondón en el Perú vs Venezuela

Pedro Gallese salvó su arco y subsanó error defensivo de la Blanquirroja en el partido Perú vs Venezuela por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. El duelo se disputó en el Arena do Gremio en Porto Alegre.



Jhon Murillo lanzó el centro del área de Perú y la defensa peruana no logró despejar el peligro. El atacante Salomón Rondón se encontró la pelota y tras una complicada definición apareció Pedro Gallese.



Gallese atinó a tapar el remate con convicción pero gozó de la fortuna y la pelota le llegó al cuerpo. La Blanquirroja la pasó mal en esa jugada de peligro para la Vinotinto.



La selección peruana enfrentará a Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Por su parte, Venezuela chocará con el anfitrión Brasil.



Perú vs Venezuela: Gallese salvó error de la defensa peruana y evitó con suerte el gol de Rondón

