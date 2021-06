A pocos minutos de iniciado el partido entre Perú vs. Venezuela por la Copa América, el seleccionado Gianluca Lapadula se viralizó en Twitter debido a su inesperado cambio de look.

Usuarios no dejaron pasar este pequeño cambio en el ítalo-peruano. Pero, ¿qué se hizo el ‘Bambino’?. Pues, decidió afeitarse. Si bien esto es algo normal en los varones, en partidos anteriores la barba había sido algo característico del jugador.

Y sin duda, el cambio le vino para bien, pues los comentarios son positivos. “Lapadula lo veo más lindo afeitado, ojalá hoy haga lapagol que es lo que importa”, “Lapadula afeitado es otra cosa”, entre otros, llenan Twitter.

Gianluca Lapadula se afeitó para el partido Perú vs. Venezuela. Foto: captura

Incluso, algunos indicaron que Lapadula se ve mucho “más guapo” ahora que se afeitó el bigote y rechazaron las declaraciones de la conductora de televisión, Magaly Medina, quien días atrás cuestionó que le veían de atractivo al seleccionado peruano

“No sé, dicen: “¿qué de guapo le ven?, ¿si es guapo? Ahh a ti te gustan los feos, ahh ok aclarado ese tema, pero hay una fiebre ¿por qué? El chico metió un gol, ahora si en el próximo partido no mete o falla un gol le vamos a decir que se vaya, así somos de cambiantes y sobretodo en el fútbol”, refirió la popular ‘urraca’.