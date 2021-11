Todos los peruanos estamos esperando una victoria de la selección nacional esta tarde (4:00 p.m. hora peruana) sobre Venezuela en Caracas para seguir soñando con la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, un hincha blanquirrojo tiene otra motivación para alentar al Perú aún más.

Resulta que un ilusionado aficionado de la selección peruana decidió apostar la nada despreciable suma de 1 000 soles a la victoria de Perú en esta fecha FIFA. La jugada de este hincha ha sido combinada con otros resultados que, de darse, le estarían dejando una ganancia de 41 000 soles aproximadamente.

Para que este sueño se haga realidad, la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 tienen que terminar con victorias de Uruguay, Perú, Colombia, Brasil y Chile.

Entre las posibilidades, la que más dinero le deja es la victoria de Brasil sobre Argentina de visita. El equipo de Tite, no podrá contar con Neymar, no obstante, este hincha confía en que Lionel Messi no tenga una velada fructífera y la Albiceleste pierda en casa.

Hincha confía su sueldo a victoria de la selección peruana. Foto: Captura.

Cuotas de casas de apuestas para Venezuela vs. Perú

A pesar de jugar de visita, la bicolor es la favorita para las casas de apuestas. Una victoria peruana paga entre S/ 2.32 y S/ 2.38, mientras que la victoria del rival oscila en S/ 3.30. El empate tiene cuota de S/ 3.08 a S/ 3.20.

Casas de apuestas Venezuela Empate Perú Doradobet S/ 3.30 S/ 3.10 S/ 2.38 Befsafe S/ 3.30 S/ 3.20 S/ 2.35 Solbet S/ 3.30 S/ 3.17 S/ 2.37 Te Apuesto S/ 3.30 S/ 3.05 S/ 2.39 Betsson S/ 3.30 S/ 3.08 S/ 2.32 Apuesta Total S/ 3.20 S/ 3.08 S/ 2.32 Inkabet S/ 3.25 S/ 3.10 S/ 2.38

La Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

