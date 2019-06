Perú vs. Venezuela: Miles de hinchas arman la previa en los exteriores del estadio Arena do Gremio | VIDEO | FOTOS Miles de hinchas ya se encuentran en los exteriores del estadio Arena Do Gremio donde hoy Perú y Venezuela se enfrentan en su debut por la Copa América 2019.

Perù vs. Venezuela: Hinchas en la previa del duelo por la Copa América 2019. (Fotos: Trome)