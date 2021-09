Decidió no quedarse callado. Tras la respuesta de Renato Tapia y Christian Ramos sobre las polémicas declaraciones que dio Roberto Palacios a poco de disputar el Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el ‘Chorri’ se volvió a expresar. En esta oportunidad el ex jugador de la selección peruana publicó en su cuenta de Twitter su sentir y consideró que no quiso incomodar a ningún futbolista.

“Vesti la camiseta de mi país con mucho orgullo y amor, siempre quiero lo mejor para mí selección, en una entrevista di mi opinión sobre el Perú vs Uruguay fue una crítica constructiva sin ánimos de ofender a nadie y mucho menos faltar el respeto a mi selección la cual amo”, sostuvo el ex ‘10′ de Perú.

(Foto: captura de pantalla - Twitter)

De esta manera, ‘Chorri’ busca solucionar la incomodidad que sintieron algunos jugadores de la ‘Bicolor’ tras sus declaraciones que brindó para Ovación, en las que criticó el nivel de los jugadores, la falta de ofensiva y lo poco que considera se consiguió al empatar con Uruguay.

“No se ha conseguido el resultado que se esperaba, un empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar”, afirmó Palacios. Asimismo, indicó: “Tenemos que mejorar en el ataque, Perú ha tenido muy pocas oportunidades ofensivas para ser local y eso es porque algunos jugadores no han estado en su nivel”.

La respuesta de Tapia y Ramos

“Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo”, publicó Renato Tapia en redes sociales, acompañando el posteo con una imagen que contenía los textuales dejados por el ‘Chorri’ Palacios en Ovación.

Christian Ramos respondió la publicación de Tapia: “Tenemos al enemigo en casa”. El otro seleccionado que respondió fue Pedro Gallese: “Increíble. Pero para qué gastarse. Hay que seguir concentrados y seguir con nuestra ilusión de ir a otro Mundial”.