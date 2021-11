Leonardo González desea que su despedida con la selección de Venezuela sea con una victoria. El entrenador de la Vinotinto reconoció que su equipo está preparado para enfrentar a Perú y espera aprovechar la debilidad más grande del equipo de Ricardo Gareca para buscar el resultado este martes en el Estadio Olímpico de U.C.V de Caracas.

“Para mí, en Sudamérica, Perú es uno de los que mejor manejo le da a la pelota, le da mucha tenencia y con jugadores rápidos como (André) Carrilo, (Christian) Cueva, como el mismo (Sergio) Peña, sumado a su delantero (Gianluca) Lapadula son un equipo muy vertical. Es un equipo intenso que se asocia bien”, dijo Leonardo González sobre su conocimiento de la ‘Blanquirroja’.

“Nosotros vamos a tratar de alguna manera, con lo que hemos estudiado, vamos a tratar de contrarrestar sus fortalezas y atacar sus debilidades”, aseguró el DT llanero quien anunció previamente que este será su último partido con el buzo de la ‘Vinotinto’.

Entrenador de Venezuela demostró conocimiento sobre Perú (Video: FVF)

González sobre el Perú vs Venezuela: “Vamos a ir a buscarlos y presionarlos”

La ausencia se Alexander Callens, uno de los mejores jugadores de la ‘Blanquirroja’, no pasó por alto para la prensa local. “Si no está Callens, está otro. Está en muchacho de Boca Juniors. La selección de Perú o la selección de cualquier país no es un solo jugador. El que va a entrar se va a matar por hacerlo mejor que el que no está. Igual nosotros vamos a hacer lo nuestro, buscarlos, vamos a ir a presionarlos por alto. Vamos a hacer un partido inteligente”, dijo sobre el final de la conferencia.

El estratega reconoció que pese a las adversidades espera devolver la confianza de cara al próximo proceso. “Venimos muy ilusionados tratando de terminar esta fecha doble de la mejor manera. Siempre que venimos a encarar un partido tan importante como este, salimos a ganar y darle una alegría a Venezuela y marcharnos tranquilos”, apuntó González.

