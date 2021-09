Una buena y una mala noticia para Ricardo Gareca. La selección peruana, que se sigue preparando para enfrentar a la selección de Venezuela el domingo, a las 8:00 de la noche, en el estadio Nacional, habría perdido, por lesión, la presencia del volante Sergio Peña, mientras que se confirmó la recuperación de Renato Tapia.

La ‘Bicolor’ continuó su trabajo en la Videna en la que se pudo apreciar el trabajo con normalidad del volante del Celta de España, Renato Tapia, mientras que Sergio Peña hizo un trabajo diferenciado que el resto de sus compañeros.

Hay que señalar que ambos jugadores habían terminado el partido contra la selección de Uruguay sentidos por lo que el día viernes, muy temprano, fueron sometidos a una resonancia magnética para descartar una lesión de gravedad.

Hasta el cierre de la nota, no hay un parte médico, pero se conoció que el jugador del Malmö de Suecia realizó trabajos en el gimnasio, trote por separado y terapia física.

El caso de Renato Tapia, de quien se temía una lesión a la rodilla, los estudios de la resonancia magnética, confirmó que solo fue un golpe menor y que no revestía mayor problema.

En cuanto al equipo, el técnico Ricardo Gareca, todavía no se vio un trabajo de un once definido. El ‘Tigre’ realizará mañana un entrenamiento final en la que trabajará la pelota parada y lo táctico en la que se debe confirmar en once titular para enfrentar a Venezuela.

Por ahora se habla del posible ingreso de Gianluca Lapadula al once titular para conformar una dupla de atacantes con Paolo Guerrero. Veremos si eso se confirma en el último entrenamiento de mañana en la Videna.

TODOS NEGATIVOS

Ayer por la noche, toda la delegación peruana, fue sometida a las pruebas moleculares, hisopado, de control contra el coronavirus en el hotel donde se encuentran alojados. Hoy se conoció los resultados en la que la delegación peruana en su totalidad han salido negativos a los exámenes de control por lo que han quedado habilitados para jugar mañana ante la ‘Vinotinto’.

Perú vs Venezuela EN VIVO | La Banquirroja y la Vinotinto medirán fuerzas este domingo 5 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Urgidos por una victoria, los dirigidos por Ricardo Gareca intentarán salir del fondo de la tabla venciendo a una Venezuela que viene de sufrir una dolorosa derrota ante Argentina. De ganar, Perú alcanzaría 8 puntos y mantendría viva una luz de esperanza en estas Eliminatorias.

Perú vs Venezuela: alineaciones probables en Eliminatorias Qatar 2022

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Callens, López; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores (Lapadula) y Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Venezuela: Venezuela: Faríñez, A. González, Ferraresi, Chancellor, Villanueva, Rosales, Savarino, Moreno, Rincón, Otero y Martínez. DT: Leonardo González.

TE PUEDE INTERESAR

Vía TV Pública EN VIVO, Argentina vs Brasil: cómo seguir en directo el clásico por la fecha 6 de Eliminatorias Qatar 2022

¡Un solo corazón! Plantel masculino de Alianza Lima deja motivador mensaje al equipo femenino | VIDEO

Radamel Falcao llegó a LaLiga Santander como nuevo refuerzo de Rayo Vallecano | VIDEO

Jonathan Maicelo termina en la comisaría tras ser denunciado por agarrar a puñetes a un joven

Janet Barboza lloró cuando la ‘adornaron’ y ‘Cuto’ reconoció que también ‘perdió por goleada’