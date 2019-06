Perú vs Venezuela: Alineaciones del partido debut de la Copa América 2019

Perú vs Venezuela : EN VIVO La selección Blanquirroja enfrenta HOY sábado a la Vinotinto en el estadio Arena de Gremio por la primera fecha y debut de la Copa América 2019. La bicolor busca un triunfo para encaminar su pase a la siguiente fase del torneo de Conmebol.



El partido Perú vs Venezuela arranca desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por América Televisión en señal abierta para territorio nacional. Además, DirecTv por la señal paga para todo el continente.



Ricardo Gareca pondrá lo mejor que tiene y aseguró un día antes del duelo Perú vs Venezuela , que todos los jugadores están disponibles y superaron sus lesiones.



En ese sentido, el defensa Carlos Zambrano y el atacante Jefferson Farfán, ya están recuperador y podrían tener un lugar en el equipo titular de la bicolor. El DT Gareca probó diferentes variantes en la defensa y en el medio campo. El único fijo es Paolo Guerrero en todas las pruebas que hizo en Brasil.

[Mira la galería de fotos y conoce el equipo titular del Perú vs Venezuela]

Perú vs Costa Rica: Gol Christian Cueva (Video: Movistar Deportes)

En conferencia, Ricardo Gareca agregó que "es importante iniciar bien, estamos muy compenetrados, creemos que tenemos la experiencia. (Perú) es un grupo que se armó ante las adversidades (...) ante situaciones adversas fuimos superándonos. Somos conscientes de que siempre hay que mejorar (...) estamos en busca de eso".



Sobre la vuelta de Paolo Guerrero a la competencia oficial, tras 14 meses de sanción por dopaje, el entrenador destacó que "todo el mundo supo que estuvo envuelto en una circunstancia accidental", por eso se le reconoció que no es un consumidor y su vuelta es vital para el seleccionado.

Guerrero suma 11 goles en Copa América, es el jugador activo con más anotaciones, y se espera que forme el ataque peruano junto a Jeferson Farfán.



Sobre su rival en el arranque de la Copa, el DT argentino destacó el "gran trabajo" que realiza desde hace años su entrenador, Rafael Dudamel, y respetó las declaraciones del timonel caribeño que advirtió que su equipo llegó para ser protagonista de Brasil-2019.



"Venezuela viene haciendo las cosas muy bien", completó el DT. A diferencia de Venezuela, Perú descartó reconocer el campo del Arena do Gremio, escenario del duelo del sábado.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.