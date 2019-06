Perú vs Venezuela EN VIVO vía DirecTV Sports y Venevisión, se miden por el Grupo A de Copa América 2019

Perú vs Venezuela EN VIVO EN DIRECTO. Peruanos y venezolanos se ven las caras este sábado en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por Grupo A de Copa América 2019. El partido va desde las 2:00 p.m. de Perú (3:00 p.m. de Venezuela).



Los canales encargados de pasar el Perú vs Venezuela son: América TV (señal abierta para Perú), Univisión (para Venezuela) y DirecTV Sports (cable para Latinoamérica).



Pero si no podrás seguirlo por TV, no te preocupes. Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

Perú vs Venezuela: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Bolivia TV y Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports y Canal 13

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports

Francia / beIN SPORTS CONNECT

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y VTV Uruguay

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión



Perú vs Venezuela: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.



Tanto Perú como Venezuela apostarán por sus artilleros para ganar en la primera fecha del Grupo A de Copa América. Paolo Guerrero por el lado de la 'blanquirroja' y Salomón Rondón en la 'vinotinto'.



La selección peruana tiene algunas dudas en el once que presentarán este sábado. Carlos Zambrano (defensa) y Jefferson Farfán (delantero) podrían sorprender desde el arranque.

Perú vs Venezuela: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Gonzáles, Cueva, Farfán, Guerrero.



Venezuela: Faríñez; Hernández, Osorio, Villanueva, Rosales; Murillo, Moreno, Rincón, Herrera; Savarino, Rondón.