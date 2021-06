Este martes 8 de junio de 2021 quedará grabado en la retina del hincha peruano como el día en que la selección peruana volvió a hacer historia en Quito y, por cierto, le permitió desconectarse del estresante conteo oficial de la ONPE. Y es que Perú venció 2-1 a Ecuador por la fecha 8 de la Clasificación al Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Rodrigo Paz de Quito, con asistencias de Gianluca Lapadula para que anoté Christian Cueva y Luis Advíncula.

Ahora bien, ¿qué hizo que el equipo de Ricardo Gareca no sea, felizmente, ni la sombra de aquel que perdió ante Colombia en Lima, hace apenas unos días? Vimos a Pedro Gallese seguro, a una defensa que optó por el juego práctico, a un mediocampo aguerrido, que no dejaba mayores espacios cuando iba al ataque, un engranaje que podía hacer contragolpes certeros.

Veamos algunas razones que respondan a la pregunta. Se trata de motivos para volver a soñar, una suerte de balón de oxígeno para un paciente, la selección de Perú, que ha salido de Cuidados Intensivos.

Ricardo Gareca no se equivocó en sus decisiones

En una cancha rápida como lo es el Estadio Rodrigo Paz de Quito, se del Liga Deportiva Universitaria, es clave ubicar a gente rápida por las bandas para hacer daño. Entonces, Ricardo Gareca mantuvo al pie de la letra la línea de cuatro en el fondo. Un Advíncula que desbordaba y defendía con gran agilidad por derecha, Marcos López que hizo un buen papel por su zona izquierda y la dupla de centrales Ramos y Abram estuvieron atentos en sus cierres.

Si alguno dudó de la titularidad de Ramos, podemos decir que el ‘Tigre’ Gareca acertó. Cada uno de los cuatro defensas, en general, estuvieron concentrados en las pelotas paradas y en los amenazantes contragolpes de la selección de Ecuador, sobre todo en el segundo tiempo.

Gianluca Lapadula, el ‘bambino’ que juega para el equipo

Ricardo Gareca entendió que Paolo Guerrero no estaba al cien porciento físicamente. El entrenador argentino demostró que es de los que suelen aprender de sus errores, que una cosa es confiar en sus decisiones y otra ser terco. Por ende, decidió que vaya Gianluca Lapadula en lugar del capitán del equipo y principal líder. El delantero ítaloperuano fue combativo y solidario. Tiene buena lectura de juego colectivo y no es egoísta. Lo demostró en las dos ocasiones de cara al arco. Pudo buscar su primer gol como seleccionado peruano, pero no: cedió la pelota a Christian Cueva y Luis Advíncula, los autores del triunfo peruano.

Pedro Gallese volvió a ser el ‘Pulpo’ que queremos

El arquero se cobró una revancha. Es que ante Colombia tuvo una actuación más que discreta; si todos tenemos malos días, el del partido ante los ‘cafeteros’ fue pésio para el ‘Pulpo’ de Los Angeles Galaxy. Sin embargo, hoy en Quito el arquero indiscutible de la selección sacó a flote ese carácter fuerte y tuvo excelentes atajadas. Salió a cortar los centros y estuvo bien ubicado en su arco.

Perú vs. Ecuador: resumen del partido (Video:América)

Nuevas variantes para Perú... ¿comenzó el cambio generacional?

Este partido fue clave para ver en acción a Marcos López. El lateral de San José Earthquakes estuvo atento en su zona, cortó el juego y demostró que ya se acostumbró a esa posición. Con 21 años de edad demostró que la camiseta de la selección peruana no le queda grande y que sería un fijo para Gareca en las próximas convocatorias.

La resistencia física fue esencial

Si bien Perú tuvo poca posesión del balón, fue inteligente y aprovechó los pasajes en que Ecuador estuvo mal parado en el campo. La estrategia también buscó que los futbolistas peruanos no se vean afectados por la falta de oxígeno en los 2850 m.s.n.m de Quito. Había que seguir el plan al pie de la letra y es por ello que se vio un equipo ordenado para conseguir el resultado que invita a soñar con ir a la Copa Mundial de Fútbol de 2022, en Qatar.

Además de la resistencia física (se habrán dado cuenta que el fútbol en Eliminatorias es cada vez más veloz), el tema anímico será importante para afrontar lo que viene. Tenemos que seguir siendo ordenados y ser contundentes con las ocasiones que tengamos de cara al arco rival. En Quito no nos faltó oxígeno, sino que recibimos el necesario para seguir con vida y el objetivo sigue intacto. Seguimos soñando.

BONUS TRACK: EL CHRISTIAN CUEVA QUE QUEREMOS

El mediocampista fue uno de los mejores de la selección peruana. Marcó bien, dio buenos pases, cumplió de sobra con su función en el campo de juego. Demostró que la confianza que Ricardo Gareca siempre deposita en él rinde sus frutos cuando ‘Cuevita’ quiere. La continuidad que viene teniendo en Al- Fateh le ha ayudado a que se encuentre en buen ritmo futbolístico. La concentración que viene teniendo en esta nueva oportunidad que el fútbol le ha dado también se vio esta tarde ante Ecuador.

