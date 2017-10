PES 2018: 3 trucos para marcar goles de corner que debes saber [VIDEO]

Aunque te consideres un experto en el PES 2018, no conseguirás ganar muchas competencias si no sabes controlar las situaciones a balón parado que nos brinda este popular juego. El gol de tiro de esquina es una de las jugadas más difíciles, pero no imposibles de conseguir.



Para lograr esta 'hazaña' en el PES 2018 se necesitamos hacer ningún truco especial, solo debemos ser constantes y aplicar una serie de procedimientos que te damos a continuación.

1. No actives la selección automática del jugador



Cuando lanzas un corner puedes decidir a qué jugador le va a ir el balón, no hagas uso de esta opción y ten en claro hacia quién quieres enviar la pelota, analizando si cuenta con marca individual y sus características de defensa y salto.

2. Selecciona a buenos cabeceadores



Desde las tácticas del equipo puedes seleccionar qué jugador tirará el córner pero también quiénes subirán para rematarlo. Haz que suba el jugador con mejor parámetro de cabeza y que se queden atrás los más veloces (en caso de contragolpe).

3. Potencia adecuada



La precisión es tan importante como la potencia, y según hacia donde mandes el balón necesitas llenar más o menos la barra. Lo ideal llenar la barra al 50% para los corner al primer palo y al 75% a los córner al segundo palo.

COPA PHANTOM PES 2018



La inscripción al campeonato organizado por Phantom y PlayStation estarán abiertas hasta el 22 de octubre. Para mayor información sobre el torneo, puedes visitar la página oficial www.somospes2018.com.

El Torneo PES 2018 se desarrollará en tres fechas. El 29 de octubre las eliminatorias, el 5 y 12 de noviembre la semifinal y final respectivamente, tomando como sede la cadena de cines UVK. Los mejores podrán obtener grandes premios en efectivo, el primer lugar se llevará un premio de S/. 6,000, el segundo S/. 3,000 y el tercer lugar S/. 1,000.