El accidentado inicio de la Liga1 con cinco ‘walk over’, no dejó indiferente a que Phillip Butters. El excomentarista deportivo aprovechó su espacio a PBO Noticas darle un conejo a Alianza Lima y los otros cuatro equipos para que no pierdan los tres puntos en la primera fecha del Torneo Apertura de parte de la FPF.

El popular ‘Sabelón’, hincha de Universitario, se sacó la ‘camiseta’ y apoyó a causa de los íntimos contra la FPF para que no se vean afectados por una resta de puntos, debido a la ‘mala forma’ en la que se oficializaron los walk over.

El comunicador se dirigió a los directivos de Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Binacional y Cusco FC para darle un ‘consejo de oro’. “ Para que un partido comience no tienes que tocar la pelota. Les voy a tirar un centro a todos los involucrados para que vean cómo van a solucionar el problema de los puntos… ”, dijo buscando capturar la atención de los hinchas victorianos.

Phillp Butters asegura que walk over de Alianza y otros clubes no son válidos (Video: PBO)

Butters se remitió a la norma internacional desde Zúrich para argumentar que el protocolo aplicado por la Liga 1 no fue el indicado. “ Háganme caso, miren el reglamento, les estoy regalando tres puntos. Si en el momento que el árbitro ha tocado el pito y tocan la pelota esta no ha completado su circunferencia, no ha comenzado el partido y no te pueden quitar los tres puntos. Eso está en el reglamento FIFA” , dijo apasionado sobre su interpretación de la norma.

“ No tienes que ir al TAS, ese partido no comenzó. No es que la pelota la toque el otro. Solo tiene que rodar su circunferencia. Es como decir, cuando la pelota entra al arco o no, tiene que entrar toda la pelota. Al recorrer toda su circunferencia, comenzó el partido. Fíjense todos y cada uno de los walk overs ”, añadió excomentarista deportivo.

El polémico comunicador, incluso, sugirió que los clubes exijan una reprogramación del partido en cuestión. “ Si la pelota solo la tocaron y no rodó, no hubo walk over, se anula ese partido y tiene que volverse a jugar reglamentariamente ”, comentó finalmente.