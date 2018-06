Phillip Butters envía fuerte mensaje a Edwin Oviedo: "El que me busca, me encuentra" | VIDEO

Phillip Butters no se quedó callado y respondió al comunicado que envió la Federación Peruana de Fútbol , que lo desmentía en relación a los comentarios que realizó contra Ricardo Gareca y Edwin Oviedo.

Al respecto, Phillip Butters dirigió su puntería contra la cabeza de la FPF, Edwin Oviedo , a quien le recordó que tiene muchas denuncias en su contra.

"Se quiere trepar a Gareca para limpiarse la cara, porque tiene varios juicios pendientes", fue lo que comentó Phillip Butters en su programa de TV.

"Señor Oviedo si me va a buscar, me va a encontrar. Tú tienes plata, pues yo también, así que vamos a ver si cuando viene a Lima viene a mi programa, porque lo cierto es que el señor Gareca no ha hablado con él de renovación y eso lo ha salido a hablar Oblitas por encargo de Gareca" , agregó el periodista.



Phillip Butters finalmente retó a Edwin Oviedo a que visite su programa para que aclaren ciertos puntos pendientes entre ellos.