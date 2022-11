El ‘Bicampeonato’ de Alianza Lima todavía se sigue celebrando en La Victoria y es motivo de festejo diario para todos los hinchas blanquiazules, sin embargo, Phillip Butters se encargó de ‘apagar’ la alegría de los hinchas victorianos y minimizo la algarabía por este nuevo título en la Liga1.

El popular ‘Sabelón’, hincha confeso de Universitario de Deportes, restó cualquier mérito del cuadro blanquiazul para campeonar en el medio local y puso el ‘dedo en la llaga’, mencionando que su verdadera medida será su próxima particpación en la Copa Libertadores 2023.

“ Alianza Liiiima. Mira, yo no he visto un solo partido de Alianza Lima , pero ni uno y no tengo que verlo, porque yo al futbol peruano me lo conozco, campeonar en el fútbol peruano p ara la ‘U’, para Alianza y Cristal no es gran mérito, por muchos que nos duela a notros los peruanos… ”, comentó.

Phillip Butters comentó nuvo título de Alianza Lima (PBO)

Phillip Butters da consejo a Fondo Blanquiazul

Después de minimizar el último éxito de Alianza Lima se tomó el trabajo de aconsejar los refuerzos para el 2023. “Ahora es facilísimo prepararse para la próxima temporada, facilísimo. Le vas a renovar a Hernán Barcos que es un jugador de entrecasa, en la Copa Libertadores no pasa nada . Necesitas un back centro de 27 o 28 años que te pueda jugar hoy en cualquiera de los cinco grandes de Argentina . no me digan que es imposible porque Zambrano juega en Boca Juniors”, añadió.

Para Phillip Butters el defensor podría costarle 25 mil dólares mensuales al club, pero siguió con más refuerzos. “Necesitas un diez que juegue, y pueda hacerlo en los cinco grandes de Chile, Ecuador y pueda estar jugar en México, te va a costar ”, explicó.

Lo más importante para el comunicador es que contraten de un centro delantero. “ Un nueve, pero un nueve con gol, pues. Que te haya metido 15 goles en el campeonato pasado en Chile, Ecuador o Colombia. Quince, no catorce goles, fresquito, que venga y en el avión te haga un gol, porque la Copa Libertadores es para capos ”, explicó.

Phillip Butters no descarta otro papelón en la copa

“ La Copa libertadores no es para chibolos, nadie se foguea en la Libertadores, porque tienes que ir a jugar a Defensores del Chaco , jugar en Guayaquil , en Santiago y en Brasil . Entonces no vas a llevar a un ‘patita’ para que se foguee, o vas a pagar a un pata para que aprenda ”, añadió.

Pero pese a los refuerzos recomendado el ‘Sabelón’ no garantiza que Alianza Lima pase la fase de grupos. “ Acaso Alianza Lima ha campeonado de verdad por el gran aporte de Jefferson (Farfán) o Benavente, o el zorrito Aguirre. Y a ver si con estas contrataciones no te comes un papelón y quedar tercero para el repechaje. Los capos son los capos ”, finalizó.

