Phillip Butters pidió a hinchas de Alianza Lima que se tomen fotos con símbolos chilenos previo al Perú vs Chile

¿Phillip Butters cree en la famosa 'maldición' de Alianza Lima? El periodista pidió a los hinchas blanquiazules que compren en tiendas de Chile que están en Perú, así como que se tomen una foto con algún símbolo patrio del país sureño previo a las semifinales por la Copa América 2019.

Según Phillip Butters, los seguidores de Alianza Lima tienen que ir lo más rápido posible a comprar a las tiendas de Chile que están en Perú. Además, les pidió que se inmortalizaran en una fotografía con los símbolos patrios del vecino sureño.



"Contra Chile no es un partido normal, no es un país hermano. A todos los hinchas de Alianza Lima compren Ripley, compren a Saga Falabella y afiliarse a Habitat. Por favor, todos los hinchas de Alianza Lima tómense las fotos con los símbolos patrios de Chile. Hagan lo que yo les digo", dijo Phillip Butters en PBO Digital, que se emite en Facebook.



El pedido de Phillip Butters fue criticado por los hinchas de Alianza Lima, esperando que el conductor se retracte de sus palabras contra su equipo.



La selección peruana definirá este miércoles 3 de julio su pase a la final del torneo de la Conmebol ante Chile, en lo que será un nuevo 'Clásico del Pacífico'. El duelo se jugará en el Arena do Gremio de Porto Alegre donde la bicolor debutó ante Venezuela en el inicio de la Copa América 2019. Esta será la quinta vez que la 'Blanquirroja' se enfrentará a 'La Roja' en esta competición.