MUEVE EL AVISPERO en La Victoria y el Rímac. Phillip Butters aprovechó el partido pendiente de Alianza Lima con Melgar de Arequipa para provocar la furia de los fanáticos blanquiazules y cerveceros al comentar la cantidad de hinchas de ambas instituciones que pelean por el título de la Liga1.

El presentador de PBO Noticias, hincha confeso de Universitario de Deportes, buscó minimizar generar polémica sobre la cantidad de aficionados que Alianza Lima y Sporting Cristal está llevando a los estadios, comparados con los últimos 50 espectadores que llevó el cuadro de ATE al duelo con Atlético Grau el pasado fin de semana en el estadio Monumental.

“No te me escapas, con un Matute lleno Alianza Lima recibe a Melgar a las siete y treinta de la noche. Matute lleno, esto para mí es una cuestión absolutamente rara. Debe haber un mérito de alguien. Yo, en la vida he visto Matute lleno sin la ‘U’ .”, dijo con rostro de admiración.

“Cuando iba al fútbol había foul, hoy los jugadores ni sudan”

Si Phillip Butters se había mostrado irónico con la respuesta del hincha victoriano en la Liga1, fue más sarcástico cuando le mencionaron la convocatoria de aficionados rimenses. “ Con Cristal? si alguna vez pasó no me acuerdo, porque hasta donde yo sé, según Gian Marco cito: ‘No son ni cuatro gatos’ , dijo provocador.

El comunicador restó importancia al torneo actual y resaltó mejores tiempos del fútbol peruano. “Cuando yo iba al fútbol y el fútbol era fútbol, donde era un fútbol con foul, con ‘Carretilla’ Carranza, con Wilmar Valencia, con Juan Jayo Legario. Ahora es un fútbol donde termina el partido y con las justas se duchan, porque ni han sudado”, expresó el aficionado del cuadro crema.

Alianza Lima recibe a Melgar en partido pendiente

Este miércoles por la noche Alianza Lima y Melgar de Arequipa miden fuerzas por el Torneo Clausura en un duelo pendiente entre ‘blanquiazules’ y ‘rojinegros’ que corresponde a la fecha 6 de la fase 2 de la Liga1 y que finalmente se jugará HOY desde las 19:30 horas en Matute.

La Federación Peruana de Fútbol reprogramó dicho encuentro que será transmitido desde la señal de GOLPERU y Movistar Play a través de la aplicación de Movistar. Este encuentro es válido para disputar los primeros puestos de la tabla del Clausura, pues Alianza Lima viene de vencer a Carlos Stein en Juliaca, mientras que Melgar de un empate ante Cienciano. Los dirigidos de Pablo Lavallén buscan sumar de tres puntos en Lima para seguir escalando en la tabla acumulada.