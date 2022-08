La bronca entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto no ha dejado indiferente a ningún hincha del fútbol peruano y argentino, entre algunos de los personajes que reaccionaron al ver el rostro hinchado del ‘León’ en el segundo tiempo del duelo ante Racing Club estuvo Phillip Butters , quien con una frase canceló al zaguero de Boca Juniors y la selección peruana.

“ ¿Lo gomearon al León? Me han contado que lo agarraron en el camerín y lo reventó Benedetto. El ‘Trigrillo’ sabemos que tiene línea directa con el hermano de Zambrano. Gradazo por las huev... dicen por acá, malamente ”, dijo el conductor de PBO en Willax, sorprendido por el resultado del choque entre el argentino y el peruano.

“ El ‘Tigrillo’ me ha pasado el dato que Reimond ‘Manco’ (por Zambrano) está jugado en Boca Juniors como back, hay Dios mío ”, se burló el excomentarista deportivo quien además continuó la sorna recomendándole una crema para los golpes que causalmente es uno de sus auspiciadores.

Carlos Zambrano recibe burla despiadada de Phillip Butters (Video: PBO noticias)

Phillip Butters sobre Carlos Zambrano: “Era un mito fama de mechador”

Luego el popular ‘Sabelón’, quien también practicó boxeó, renegó por el resultado de la pelea en el vestuario de Boca Juniors. “Les iba poner las imágenes de la bronca entre Zambrano y Benedetto, pero no llegan a ser ni lesiones leves, porque no tienen días de suspensión laboral. Un arañazo, fue. ¿Reimond no? Es decir”, continuó el comunicador sobre el tema.

El presentador de noticias no se quedó contento y bautizó al Carlos Zambrano con un nuevo sobrenombre. “ Puro mito hay en el Perú, no que este es mechador, que para pleito, que sí, que golpea, que es un León, ayayay un gatito es ”, agregó el conductor.

Phillip Butters, además, elaboró una lista de verdaderos jugadores rudos en el fútbol peruano. “ Mechadores del fútbol peruano Percy Rojas, Diablo Drago, mechador que para pleito: Franco Enrique Navarro, Jhonny Vegas, ‘Pachi’ Pizarro y Julio César Uribe te metes con ellos y plan, plim, pum, chocolate ta, ta, ta… León Zambrano, un gatito. En fin ”, expresó finalmente.





TE PUEDE INTERESAR