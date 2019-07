'Pibe' Valderrama sorprendió a sus seguidores con este increíble cambio de look |FOTOS

Carlos 'Pibe' Valderrama es uno de los jugadores más queridos de la selección de Colombia y también por todo el planeta fútbol, no solo por su calidad con la pelota, sino por su carisma, además por ser frontal a la hora de hablar de sus preferencias futbolísticas y como no reconocido en todos el mundo por su característica melena.



Los risos dorados del hombre más popular de Barranquilla, Colombia, lo volvieron único por donde lo llevó el fútbol y ahora la FIFA , que lo elevó a la categoría de embajador en Sudamérica. El 'Pibe' hoy ha decidido acabar temporalmente con sus rulos y mostrar una nueva imagen.



El volante y '10' más querido de la selección de Colombia

ha decidido cambiar el look para una campaña publicitaria de una casa de apuestas y en sus redes sociales ha compartido su nueva imagen "A mi flaca se le ocurrió cepillarme el pelo jajaja. Pa vacilala tú sabes", dijo El Pibe en su cuenta de Instasgram.

Carlos 'Pibe' Valderrama sorprende con esta publicidad a sus seguidores